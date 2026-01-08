قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
نهائي مبكر..تعرف على منتخب "الأفيال البرتقالية" خامس منافسي منتخب مصر في أمم أفريقيا
16 طفلا.. قرار عاجل ضد شبكة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول بالقاهرة
1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة
تحرك عاجل من وزارة الزراعة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق | تفاصيل
ترامب ينتقد جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعمهم تقييد أي عمل عسكري جديد ضد فنزويلا
رياضة

ركلات الترجيح.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة باريس سان جيرمان ومارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت مواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا بالتعادل الإيجابي 2-2 ليتجه الفريقين إلى الركلات الترجيحية، في اللقاء الذي يقام على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت، في إطار مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وسجل هدفي باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي جونزالو راموس في الدقيقتين 13 و90+5، بينما سجل هدفي مارسييليا كل من ماسون جرينوود وليان باتشو لاعب باريس سا جيرمان بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 76 و89 من عمر اللقاء.

تشكيل باريس سان جيرمان

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وانطلقت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، في اللقاء الذي يقام على ملعب جابر الأحمد الصباح في العاصمة الكويتية الكويت.

التشكيل الرسمي لـ باريس سان جيرمان لخوض مواجهة أولمبيك مارسيليا في نهائي كأس السوبر الفرنسي على ملعب جابر الأحمد الصباح بالكويت التي تستضيف النسخة الحالية من البطولة.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة أولمبيك مارسيليا في السوبر الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوكاس شافيلييه.

خط الدفاع: زائير إيميري- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيز- فابيان رويز- فيتينيا- ديزيري دوي.

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا- عثمان ديمبيلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: ريناتو مارين- مارتن جيمس- برادلي باركولا- إيليا زاباراني- لوكاس هيرنانديز- سيني مايولو- نسوكي- جونزالو راموس- برادلي باركولا.

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان

أعلن الجهاز الفني لنادي مارسيليا عن التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس السوبر الفرنسي، المقرر لها في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جابر الدولي" في الكويت.

تشكيل مارسيليا

ويخوض مارسيليا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رولي.

الدفاع: بافارد، باليردي، ميدينا.

الوسط: ويا، كوندوجبيا، هوجبيرج، إيمرسون.

الهجوم: جرينوود، جويري، بايكساو.

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء متسلحًا بتاريخه العريض في البطولة، إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توّج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى، ليجمع الفريقان موعدًا جديدًا هو الثالث بينهما في السوبر الفرنسي، بعدما اقتسم الطرفان الفوز في مواجهتي 2010 و2020.

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي، الساعي لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

ويخوض الفريقان المباراة بمعنويات متباينة؛ إذ حقق باريس سان جيرمان فوزًا صعبًا على باريس إف سي (2-1) في الدوري، تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بينما تلقى مارسيليا خسارة مفاجئة على ملعبه أمام نانت (0-2)، ما زاد من الضغوط قبل قمة السوبر.


 

باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا نهائي كأس السوبر الفرنسي كأس السوبر الفرنسي السوبر الفرنسي باريس سان جيرمان مارسيليا

