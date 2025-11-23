الطعون وآلية الفصل بعد إلغاء انتخابات 19 دائرة

كشف الخبير القانوني الدكتور أحمد القرماني أن الطعون الانتخابية تندرج تحت نوعين رئيسيين، الأول تقدمه الهيئة الوطنية للانتخابات عند رصد مخالفات جسيمة قد تهدد سلامة عملية الاقتراع.





واسترسل خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”: “النوع الثاني من الطعون يقدمه المرشح نفسه عند اكتشاف أخطاء أو تجاوزات، ويبدأ تقديمه من اللجان الفرعية ثم العامة وصولاً إلى المحكمة الإدارية العليا”.

وأكد أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة خلال المرحلة الأولى يعد نهائياً.



ولفت إلى أن الطعون الأخرى المعروضة لدى المحكمة تُدرس كل على حدة، وقد تُقبل أو تُرفض وفق ما يتوافر من أدلة ومدى تأثير المخالفات التي يتم إثباتها.



