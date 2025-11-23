الرابطة العربية لأطباء الأمراض الصدرية: موسم فيروسات مبكر هذا العام.. والسلالة المنتشرة جديدة نسبيا

قال الدكتور محمد حسن الطراونة الأمين العام للرابطة العربية لأٍطباء الأمراض الصدرية : إن البيانات الوبائية تشير إلى بداية مبكرة لنشاط الإنفلونزا والفيروسات الموسمية مقارنة بالعامين الماضيين حيث رصد التقدم بنحو 3 إلى 4 أسابيع.

وأوضح الطراونة - في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان - أن التغير في التوقيت ، الذي رصدته عدة مراكز دولية، يشير إلى وجود اختلاف في نمط الموسم هذا العام .. موضحا أن السلالة الأكثر انتشارا حاليًا هي A(H3N2) subclade K، وهي سلالة لم تكن مهيمنة في المواسم الأخيرة ؛ مما يعني أن المناعة المجتمعية تجاهها أقل نسبيًا.

وأكد أن هذا الأمر طبيعي في عالم الفيروسات التي تتغير بين موسم وآخر وهو ما يفسّر زيادة الحالات في بدايات الشتاء..مشيرا إلى أن العودة الطبيعية للاختلاط الاجتماعي وقلة استخدام الكمامة أسهمتا في زيادة فرص انتقال الفيروسات، خصوصًا بين الفئات العمرية الصغيرة.

وأشار الأمين العام للرابطة العربية لأٍطباء الأمراض الصدرية إلى أن النشاط الفيروسي لايزال في بداياته..موضحا أن متابعة المؤشرات الوبائية خلال الأسابيع القادمة ستحدد شكل الموسم بدقة أكبر.

ودعا الطراونة إل تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمي باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية وتقليل المضاعفات إضافة إلى الحفاظ على إجراءات بسيطة مثل غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة..قائلا : "إن هذه الممارسات ليست للتخويف بل جزء من إدارة صحية متوازنة خلال فترة الشتاء".. مؤكدا أهمية استمرار وزارة الصحة في تحديث بياناتها وإرشاداتها وفق المستجدات الوبائية المحلية والعالمية.

