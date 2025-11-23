رزق كبير .. شوبير يتغزّل في إمام عاشور عقب مشاركته مع الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الفريق جني العديد من الثمار عقب الفوز أمام شبيبة القبائل أمس.



وتحدث شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام عن تفاصيل غياب إمام عاشور حيث إنه لم يشارك فعليًا منذ 25 سبتمبر، حيث كانت مشاركاته السابقة محدودة جدًا، إذ خاض 6 أو 7 دقائق أمام إنبي ثم عاد ليدخل في مباراة كأس العالم للأندية قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، مما جعله يغيب لفترة طويلة عن الملاعب لكن في المباراة الأخيرة، قرر المدير الفني الدفع به في الدقيقة 79، وهو قرار أثبت نجاحه بجدارة

وتابع شوبير ان تسجيل عاشور للهدف يعد بمثابة “رزق كبير” له بعد كل ما مر به.

وتابع أنه مع دخول الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم، فإن عودة إمام عاشور تشكل دفعة معنوية كبيرة، حيث يحتاج الأهلي لعودة جميع عناصره الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة.