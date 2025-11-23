قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العسيلي تطالب برقابة ذكية على المدارس الدولية والحكومية بعد فاجعة "سيدز"
خبير يرصد المكاسب الاقتصادية لمصر من مشاركة رئيس الوزراء في قمة العشرين
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
رياضة

رزق كبير .. شوبير يتغزّل في إمام عاشور عقب مشاركته مع الأهلي

ياسمين تيسير

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أن الفريق جني العديد من الثمار عقب الفوز أمام شبيبة القبائل أمس. 


وتحدث شوبير في تصريحات عبر اثير اون سبورت اف ام عن تفاصيل غياب إمام عاشور حيث  إنه لم يشارك فعليًا منذ 25 سبتمبر، حيث كانت مشاركاته السابقة محدودة جدًا، إذ خاض 6 أو 7 دقائق أمام إنبي ثم عاد ليدخل في مباراة كأس العالم للأندية قبل أن يتعرض لإصابة جديدة، مما جعله يغيب لفترة طويلة عن الملاعب لكن في المباراة الأخيرة، قرر المدير الفني الدفع به في الدقيقة 79، وهو قرار أثبت نجاحه بجدارة

وتابع شوبير ان تسجيل عاشور للهدف يعد بمثابة “رزق كبير” له بعد كل ما مر به.

وتابع أنه مع دخول الفريق في مرحلة حاسمة من الموسم، فإن عودة إمام عاشور تشكل دفعة معنوية كبيرة، حيث يحتاج الأهلي لعودة جميع عناصره الرئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة.

امام عاشور الاهلي دوري ابطال افريقيا

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

