قبلة وصور فوتوغرافية.. مدرب بلوزداد يحتفل مع أسرته بالفوز على سينجيدا

احتفل المدرب الألماني سيد راموفيتش المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري عقب نهاية مباراة سينجيدا بلاك ستارز بطل تنزانيا فى كأس الكونفدرالية.



وقام مدرب شباب بلوزداد الجزائري بالإحتفال على طريقته الخاصة، حيث التقط صورة تذكارية رفقة زوجته وبناته داخل الملعب عقب انتهاء لقاء الفريق الجزائري ببطل تنزانيا.





وتغلب فريق شباب بلوزداد الجزائري على نظيره فريق سينجيدا بلاك ستارز بطل تنزانيا بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب نيلسون مانديلا فى إطار منافسات دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية.



افتتح عبد النور بلحسيني لاعب فريق شباب بلوزداد الجزائري التسجيل في شباك فريق سينجيدا بلاك ستارز بطل تنزانيا بالدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بعد تمريرة متقنة تلقاها من حسين بن عبادة، ليمنح فريقه بداية قوية ويشعل أجواء المباراة.



وحاول فريق سينجيدا بلاك ستارز العودة في النتيجة، لكن سرعان ما جاء الهدف الثاني لتأكيد تفوق شباب بلوزداد، حيث أحرزه عبد الرؤوف بن غيث بعد تمريرة رائعة من أندري شيكيشي.



بهذا الفوز يتصدر شباب بلوزداد مؤقتا المجموعة الثالثة التي تضم أيضا فرق أوتوهو وستيلينبوش وسينجيدا بلاك ستارز محققا أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التأهل إلى المراحل المتقدمة من بطولة كأس الكونفدرالية.