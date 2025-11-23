الخطة و8 غيابات .. 10معلومات عن لقاء الزمالك وزيسكو بـ الكونفدرالية

يلتقى مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية .



موعد لقاء الزمالك وزيسكو

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف مباراته أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية.

مجموعة الزمالك

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.



القنوات الناقلة للقاء الزمالك وزيسكو

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .



كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة اون تايم سبورت ذات التردد الأرضى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.

غيابات الزمالك عن لقاء زيسكو

يفتقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف خدمات القوة الضاربة في لقاء زيسكو الزامبي بإفتتاحية مباريات دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة غيابات الزمالك على النحو التالي:

المغربي محمود بنتايج.. إجهاد في العضلة الخلفية



أحمد ربيع.. إجهاد في العضلة الضامة



المهدي سليمان وأحمد حمدي ومحمد السيد وصلاح مصدق.. أسباب فنية



ناصر منسي.. لعدم الجاهزية الفنية



سيف جعفر.. تعرض لنزلة برد شديدة



تاريخ مواجهات الزمالك وزيسكو

تقابل فريقا الزمالك وزيسكو من قبل مرتين فى دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



حقق فريق الزمالك الانتصار على زيسكو الزامبي في المباراة الأولي بنتيجة هدفين دون مقابل في مرحلة العودة.



فيما تعادل فريقا الزمالك وزيسكو الزامبي إيجابيا في المباراة الثانية بنتيجة هدف لكل منهما في مرحلة الذهاب بدور المجوعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



خطة الزمالك

يعتمد فريق الزمالك على أسلوبه التكتيكي المعتاد أمام نظيره فريق زيسكو الزامبي مساء اليوم الأحد بطريقة 4-2-3-1، وهى الطريقة التى اعتاد عليها الفريق لفترات طويلة.



وقد يتحول أسلوب فريق الزمالك التكتيكي فى لقاء زيسكو الزامبي إلى طريقة 3-4-3 فى حال لجوء زيسكو إلي التكتل الدفاعي وتراجع لاعبيه لدفاع المنطقة والتخلى عن الهجوم.



كما يعتمد مدرب الزمالك على الثلاثي المهاري البرازيلي خوان بيزيرا وناصر ماهر وعبدالله السعيد فى تشكيل خطورة على الخطوط الخلفية للفريق المنافس إلي جانب مساندة الأنجولي شيكو بانزا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو

استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع لفريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي والذى جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.



خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.



خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.



قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

محمد عواد ومحمد صبحي.



خط الدفاع:



أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش".



خط الوسط:

محمد شحاتة وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر وآدم كايد ومحمود جهاد وأحمد شريف وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا.



خط الهجوم:

عمرو ناصر وسيف الجزيري وعدي الدباغ.



الاجتماع الفني للمباراة

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.



وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

ويتكون طاقم التحكيم من، محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من، ليبان عبد الرازق أحمد، و رشيد وايس بوراله مساعدين و محمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.