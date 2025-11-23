ياسر ريان: مباريات الكونفدرالية ليست سهلة والزمالك سيعاني من الغيابات.. و«الجزيري» أفضل مهاجم

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، على أهمية بطولة الكونفدرالية الإفريقية بمشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي.

وقال ريان في تصريحاته خلال برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: "لا توجد مباريات سهلة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والزمالك سوف يعاني من الغيابات خلال المباريات".

وأضاف: "يجب على الزمالك إثبات وجوده أمام زيسكو والفوز بفارق كبير من الأهداف. والتونسي سيف الدين الجزيري من أفضل مهاجمي الزمالك خلال الفترة الحالية، ومن وجهة نظري هو الأنسب".

وتابع: "هناك علامات استفهام بخصوص تراجع مستوى مصطفى محمد، وأتمنى أن يستعيد اللاعب مستواه لأنه لاعب كبير".