414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
رياضة

الجزيري على الدكة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو بـ الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
يسري غازي

يلتقى في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .

كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة اون تايم سبورت ذات التردد الأرضى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو
استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع لفريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي والذى جاء على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.
 

قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو 
محمد عواد ومحمد صبحي.

خط الدفاع:

أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش".

خط الوسط:
محمد شحاتة وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر وآدم كايد ومحمود جهاد وأحمد شريف وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا.

خط الهجوم:
عمرو ناصر وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

الإجتماع الفني للمباراة 
أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.

الزمالك زيسكو الكونفدرالية سيف الجزيري خوان بيزيرا

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف

متحدث الأوقاف: مدرسة التلاوة المصرية.. إرث يصنع جيلًا عالميًا جديدًا

علي جمعة

علي جمعة: البلاء امتحان إلهي يكشف حكمة الله.. والصبر باب السكينة ونور اليقين

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "حقوق الجوار" بكلية علوم البترول والتعدين بجامعة مطروح

ضمن مبادرة صحح مفاهيمك.. ندوة علمية حول حقوق الجوار بكلية تعدين مطروح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

