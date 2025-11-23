الجزيري على الدكة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو بـ الكونفدرالية

يلتقى في التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة فريق الكرة بنادي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي فى أولى مباريات الفريق فى بطولة الكونفدرالية الافريقية.



ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.



ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي علي قنوات بى ان سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .



كما تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي على قناة اون تايم سبورت ذات التردد الأرضى وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة على قناة بلد الفريق المضيف على التردد الأرضي.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زيسكو

استقر أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيل المتوقع لفريق الزمالك لمواجهة نظيره فريق زيسكو الزامبي والذى جاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل وعمر جابر.



خط الوسط: محمد شحاتة وسيف جعفر وعبد الله السعيد.



خط الهجوم: ناصر ماهر وعمرو ناصر وشيكو بانزا.



قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

محمد عواد ومحمد صبحي.



خط الدفاع:



أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وبارون أوشينج ومحمد إسماعيل وعمر جابر ومحمود حمدي "الونش".



خط الوسط:

محمد شحاتة وعبد الحميد معالي وشيكو بانزا ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر وآدم كايد ومحمود جهاد وأحمد شريف وعبد الله السعيد وخوان بيزيرا.



خط الهجوم:

عمرو ناصر وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

الإجتماع الفني للمباراة

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.



وفي المقابل، سيرتدي فريق زيسكو زيه باللون الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق الفاتح.