هشام نصر يكشف قيمة رعاية الزمالك.. تفاصيل

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مفاجأة بشأن قضية الرعاية في القلعة البيضاء.

قيمة رعاية الزمالك

وقال هشام نصر عبر تصريحات إذاعيه:قيمة الرعاية للزمالك لا تقترب من الربع بالنسبة للأهلي وهذا بعد تحسينها 4 أو 5 أضعاف مما كانت عليه".

ارض 6 أكتوبر

وكان قد حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء وتوضيح حقيقة الموقف بعد قرار سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأزمة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تسعى لتصدير فكرة أن مجلس الإدارة أخطأ في إدارة الملف، قائلاً: «في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين»، وأوضح أن أي أخطاء إن وُجدت لا تتجاوز كونها أخطاء إدارية وليست جسيمة أو كارثية كما يتم تصويرها.

الخلاف القانوني لا يعني سحب الأرض

وشدد نصر خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر على أن الخلاف القانوني القائم لا يبرر بأي حال من الأحوال سحب أرض النادي، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة وعادلة. وأضاف أن الأندية الشعبية الكبرى، وعلى رأسها الزمالك، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأفراد بدلاً من المؤسسات، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية واستقرارها.

نداء أخير لإنهاء الأزمة

وأعرب نائب رئيس الزمالك عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بمثابة النداء الأخير بشأن قضية أرض 6 أكتوبر، مشيرًا إلى ضرورة غلق هذا الملف بشكل نهائي وعودة الأرض إلى النادي مرة أخرى، حفاظًا على حقوقه وتاريخه العريق. وأكد أن استمرار الجدل يضر بصورة النادي ويزيد من حالة القلق بين جماهيره.

مناشدة لرئيس الجمهورية

وفي ختام تصريحاته، وجّه هشام نصر مناشدة مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك ما يقرب من 30 إلى 40 مليون مشجع زملكاوي بحاجة إلى دعمه وتدخله لإعادة الأرض للنادي، لما تمثله من قيمة كبيرة لمستقبل الزمالك ومشروعاته الرياضية والاجتماعية.

ترقب القرار النهائي

ويترقب مجلس إدارة الزمالك خلال الأيام المقبلة صدور الموقف النهائي بشأن عودة أرض النادي في 6 أكتوبر، وسط آمال كبيرة بأن يتم حسم الملف بما يضمن حقوق القلعة البيضاء ويحقق الاستقرار المنشود.