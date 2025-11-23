هشام نصر وحسين لبيب يُطلبان مجددًا تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة أرض أكتوبر|تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن نداء هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس مجلس الادارة حسين لبيب لمطالبة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتدخل لحسم أزمة قطعة الأرض المخصصة لنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هشام نصر وحسين لبيب يطلبان مجددًا تدخل الرئيس السيسي لحل أزمة أرض أكتوبر".

حرص هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، على طمأنة جماهير القلعة البيضاء وتوضيح حقيقة الموقف بعد قرار سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة للأزمة.

وأشار إلى أن هناك بعض الأصوات التي تسعى لتصدير فكرة أن مجلس الإدارة أخطأ في إدارة الملف، قائلاً: «في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين»، وأوضح أن أي أخطاء إن وُجدت لا تتجاوز كونها أخطاء إدارية وليست جسيمة أو كارثية كما يتم تصويرها.

الخلاف القانوني لا يعني سحب الأرض

وشدّد “نصر” خلال تصريحاته عبر قناة MBC مصر على أن الخلاف القانوني القائم لا يبرر بأي حال من الأحوال سحب أرض النادي، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة وعادلة. وأضاف أن الأندية الشعبية الكبرى، وعلى رأسها الزمالك، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأفراد بدلاً من المؤسسات، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية واستقرارها.