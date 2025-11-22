عبدالرؤوف يتحدث عن قوة مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

قال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن الأبيض يقع في مجموعة عريقة وصعبة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرًا إلى أن جميع فرق المجموعة لها أسماء وتاريخ في القارة.

وأضاف أن الزمالك فريق كبير يدخل البطولة بطموحات واضحة، وسيخوض كل مباراة من أجل الفوز وتقديم مستوى يليق بالقلعة البيضاء.

وأكد أن مواجهة زيسكو مهمة جدًا لكونها ضربة البداية في دور المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي.