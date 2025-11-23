قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مجموعة الزمالك.. المصري البورسعيدي يصطدم بـ كايزر تشيفز بالكونفدرالية

المصري
المصري
محمد سمير

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض مواجهة قوية اليوم الأحد أمام نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويطمح أبناء المدينة الباسلة، إلى تحقيق بداية قوية وجمع أول ثلاث نقاط على أرضهم ضمن كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشوار المصري للمجموعات 

وكان المصري قد تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبي 2-1 في مباراة الإياب على استاد السويس الجديد، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب في ليبيا بالتعادل السلبي، ليضمن الفريق البورسعيدي بطاقة التأهل بجدارة.

وتقام المباراة على ملعب السويس الجديد في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة 

مجموعة المصري في الكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفدرالة الأفريقية عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة، والتي تضم إلى جواره نادي الزمالك المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " طاقماً تحكيمياً ينتمي إلى دولة ليبيريا، يضم كلا من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ابراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه  مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي  هارونا ماواندا  مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

واستعاد المصري خدمات  كل من، ميدو جابر، و كريم بامبو، بعد تعافيهما من الإصابة، بينما تأكد غياب أحمد عيد ظهير أيمن الفريق بعد إصابته مؤخراً بتمزق عضلي، وكذلك محمد مخلوف، فيما يراهن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق البورسعيدي، على استمرار تألق الثنائي الجزائري، عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين.

وعقد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للنادي المصري ، جلسة خاصة مع اللاعبين، على هامش الاستعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية، حذرهم خلالها من استقبال الأهداف داخل الديار، كما شدد الكوكي على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية من جانب جميع اللاعبين وترابط الخطوط، ووجود رقابة لصيقة لأخطر لاعبي كايزر تشيفز، وفي مقدمتهم الغيني سيلفا فلافيو مهاجم الفريق الجنوب أفريقي، والذي يعتبر هداف الفريق برصيد 4 أهداف هلال مشاركته في 7 مباريات.

المصري البورسعيدي كايزر تشيفز الكونفدرالية المصري ليبيا

