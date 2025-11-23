موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول للكرة بالنادي المصري نظيره كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السويس الجديد

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز

تنطلق مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم الاحد في تمام الساعة السادسة مساء باستاد السويس الجديد.

وتأهل فريق المصري إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز على الاتحاد الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعينت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقماً تحكيمياً ينتمي إلى دولة ليبيريا، يضم كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول ابراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع