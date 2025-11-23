يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف الجيش الملكي المغربي نظيره الاهلي يوم الجمعة المقبلة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفاز فريق الأهلي على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز محمود تريزيجيه هدفين ومحمد شريف وإمام عاشور هدف لكل منهما.