موعد وحكام مباراة باور ديناموز وبيراميدز في زامبيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام باور ديناموز بطل زامبيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل نادي بيراميدز ضيفا على باور ديناموز بالجولة الثانية من دور المجموعات في السادسة من مساء السبت ٢٩ نوفمبر الجاري، على استاد ليفي موانواسا في مدينة ندولا بزامبيا.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز و باور ديناموز

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة الصومال بقيادة الحكم الدولي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه حمزة حاجي المساعد الأول، وسليمان بشير المساعد الثاني، وعبد الفتاح سعد الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة نورمان ماتميرا من زيمبابوي، والمنسق العام موريمي إزيكيل من جنوب أفريقيا، وجاميل مباجي المنسق الأمني من أوغندا، وماتميدا نكونجي مسئول البث الفضائي من زامبيا.

يذكر أن نادي بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال، افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه ريفرز يونايتد بطل نيجيريا بثلاثية نظيفة كانت من توقيع أحمد عاطف قطة.

تعليق يورتشيتش بعد الفوز علي ريفرز يونايتد

وقال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة كان مهما للغاية في بداية مشوار دور المجموعات ودافع قوي لمواصلة مشوار البطولة بذات القوة، مشددا على أن الفريق كان يواجه مشكلة واضحة في نقص المعلومات عن المنافس ولكن في النهاية كان الفوز والثلاث نقاط.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز دخل اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الانتصار ولكن المشكلة التي وضحت في الشوط الأول هي عدم إنهاء الفرص التي أتيحت له خلال هذه الدقائق، ولكن في الشوط الثاني كان رد الفعل قوي من جانب اللاعبين وتسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

المدير الفني شدد على أن الفوز مهم للغاية ولكنه لا يعني مطلقا أن الفريق فعل الشيء الكبير في مشوار التأهل ونحن ما نزال في بداية المشوار وأمامنا مباريات مهمة خارج الأرض وكذلك في القاهرة، ونحن نأخذ المشوار خطوة تلو أخرى وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب.

أشاد يورتشيتش بالبرازيلي إيفرتون داسيلفا مؤكدا أنه لاعب مهم للغاية وإضافة ولكنه يحتاج فقط للتأقلم خاصة وأنه قادم من ثقافة وكرة وبلد مختلفة وطرق لعب أخرى ويحتاج للوقت، ومقارنته بإبراهيم عادل ظالمة بعض الشيء لأن إبراهيم عادل استمر في بيراميدز لأكثر من ٧ سنوات ويعلم كل شيء عن الفريق والكرة في مصر، وهو بالفعل لاعب عظيم ولكن مع الوقت سيظهر إيفرتون بصورة مختلفة وبأداء أفضل بكثير.