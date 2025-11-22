قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول رد فعل من بيراميدز بعد قرار حبس رمضان صبحي

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ياسمين تيسير

أعلن نادي بيراميدز عن دعمه الكامل ل رمضان صبحي نجم الفريق عقب الحكم بحبسه أول تعليق له على حكم حبس رمضان صبحي 

وأكد مصدر مسئول داخل بيراميدز في تصريحات لـ صدي البلد أن بيراميدز يتمنى الخير لرمضان صبحي 

وتابع المصدر أن بيراميدز سيدعم رمضان لحين انتهاء القضيه وصدور الحكم النهائي قائلًا: ندعم لاعبنا لحين انتهاء القضية بشكل نهائي وربنا معاه

وقررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على، تأجيل نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحي، و3 آخرين، بتهمة التزوير في محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، لجلسة الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى التحفظ على رمضان صبحي، وحبسه حتى موعد الجلسة الثلاثاء، وعرضه برفقة المتهمين المحبوسين، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم الرابع بالقضية، وتقديمه برفقة باقي المتهمين، وحضور الدفاع الأصيل المتهم الأول.

الاهلي بيراميدز الدوري

