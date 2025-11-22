عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة

تألقت لاعبة تنس الطاولة أمل عبد الرحيم ونجحت في حصد ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركتها في بطولتين دوليتين شهدتا منافسة قوية من أبرز لاعبي ولاعبات اللعبة على مستوى العالم والقارة الأفريقية.

ففي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، نجحت أمل في انتزاع الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الزوجي سيدات، قبل أن تواصل تألقها وتحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث أيضًا في منافسات الزوجي المختلط، لتؤكد حضورها القوي واستعدادها لمزيد من البطولات.



كما واصلت اللاعبة مشوارها المميز في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتمكنت من إحراز الميدالية البرونزية والمركز الثالث في إنجاز يعكس قدراتها الفنية العالية وإصرارها على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأشاد عدد من المتابعين والخبراء بالمستوى المتطور الذي ظهرت به أمل عبد الرحيم خلال البطولتين، معتبرين أن هذه النتائج تأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع مشاركتها في بطولات قارية وعالمية.

ويُنتظر أن تواصل أمل استعداداتها للمشاركة في استحقاقات رياضية قادمة، وسط دعم جماهيري ورسمي متزايد، أملاً في رؤية علم مصر مرفوعًا على منصات التتويج العالمية.