عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة

الإسماعيلية انجي هيبة

تألقت لاعبة تنس الطاولة أمل عبد الرحيم ونجحت في حصد ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركتها في بطولتين دوليتين شهدتا منافسة قوية من أبرز لاعبي ولاعبات اللعبة على مستوى العالم والقارة الأفريقية.

ففي بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، نجحت أمل في انتزاع الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الزوجي سيدات، قبل أن تواصل تألقها وتحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث أيضًا في منافسات الزوجي المختلط، لتؤكد حضورها القوي واستعدادها لمزيد من البطولات.


كما واصلت اللاعبة مشوارها المميز في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وتمكنت من إحراز الميدالية البرونزية والمركز الثالث في إنجاز يعكس قدراتها الفنية العالية وإصرارها على تمثيل مصر بأفضل صورة في المحافل الدولية.

وأشاد عدد من المتابعين والخبراء بالمستوى المتطور الذي ظهرت به أمل عبد الرحيم خلال البطولتين، معتبرين أن هذه النتائج تأتي كخطوة مهمة نحو تحقيق إنجازات أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع مشاركتها في بطولات قارية وعالمية.

ويُنتظر أن تواصل أمل استعداداتها للمشاركة في استحقاقات رياضية قادمة، وسط دعم جماهيري ورسمي متزايد، أملاً في رؤية علم مصر مرفوعًا على منصات التتويج العالمية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

إسرائيل تواصل خروقاتها على الحدود اللبنانية وتبرر اعتداءاتها بذرائع "وهمية"

السفير جمال بيومي:مجموعة العشرين هم مجلس إدارة العالم

توافد كثيف من المصريين بلبنان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

