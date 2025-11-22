قوات الاحتلال ترفع العلم الإسرائيلي جنوب سوريا

توغلت قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا، اليوم السبت، ورفعت العلم الإسرائيلي فوق قمة التل الأحمر الشرقي قبل أن تنسحب.

و شملت القوات الإسرائيلية سيارتين عسكريتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو تل الأحمر الشرقي، و ذلك بحسب قناة "الإخبارية السورية".

وأشارت القناة السورية إلى دخول دورية إسرائيلية مؤلفة من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجهت نحو أبو قبيس، من دون أن تواجه أي من الدوريات حواجز خلال تحركاتها.



و توغلت دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من 6 آليات، في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية.



وواصلت "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في الأسابيع والأيام الماضية، إذ سبق وأن توغلت الجمعة في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي"، وفق القناة.