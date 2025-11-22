تقارير: مقتل قائد دائرة العمليات في كتائب القسام بمدينة دير البلح

أفادت مصادر فلسطينية بوجود تحركات مكثّفة وغير معتادة لطائرات مسيّرة في أجواء مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أثار توقعات بأن المنطقة تشهد عملية استهداف دقيقة لقيادي بارز. ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية عن مصادر مطلعة، فإن القيادي الذي تمت تصفيته هو أبو عبد الله الحديدي، أحد أبرز وجوه الجناح العسكري لحركة حماس، والذي كان يشغل منصب قائد دائرة العمليات ويتولى الإشراف المباشر على منظومة تطوير الأسلحة ووحدات تصنيعها داخل الحركة.



وتشير التقديرات إلى أن العملية تأتي في إطار سلسلة ضربات مركزة تستهدف البنية القيادية والعسكرية للحركة، في محاولة لإضعاف قدراتها التكتيكية وتقليص شبكات التطوير والتسليح التي تعتمد عليها.

كما يرى مراقبون أن استهداف شخصية بمستوى الحديدي يعكس اتساع نطاق العمليات التي تستهدف قيادات الصف الأول في محاولة لإحداث خلل في منظومة القيادة والسيطرة لدى الحركة.



ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الميداني في قطاع غزة وتصاعد العمليات التي تطال مواقع ومراكز يُشتبه في ارتباطها بالبنية العسكرية لحماس.