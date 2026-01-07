قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا ستسلّم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
مقتـ.ـل إسرائيلي من الحريديم خلال حادث دهــ.ـس في القدس المحتلة
فيه ناس تتحاسب وتدخل السجن .. طارق يحيى: ملف عبدالحميد معالي مع الزمالك «كارثة»
مصطفى الفقي ينفي التعصب: الأقباط والمسلمون في مصر ليسوا مُتعصبين كما يروّج البعض |فيديو
ترامب: النفط الفنزويلي سيُباع بسعر السوق .. وسأتحكم في تلك الأموال
إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى
غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها
مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد
تجاوز الـ 48 ألفا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء
عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو
إبراهيم فايق يوجّه رسالة لـ منتخب كوت ديفوار قبل مواجهة الفراعنة
4 تمارين بسيطة تخلّصك من إجهاد العينين بسبب الشاشات .. خلال دقائق يوميًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد

المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد.. جرح أدم بسبب عقر الكلب له صعب جدا والمشككين كاذبون |شاهد
المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد.. جرح أدم بسبب عقر الكلب له صعب جدا والمشككين كاذبون |شاهد
محمد الغزاوى

أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد وتوابعها، أن جرح الطفل أدم بسبب عقر الكلب الضال صعب جدًا ويحتاج إلى رعاية طبية فائقة.

وقال القس أرميا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «تلقيت آخر جرعات لقاح الوقاية من عقر الكلب الضال الذي تعرضت له قبل عدة أيام عقب زيارتي لمريض بمستشفى السلام، وعند خروجي فوجئت بالطفل أدم أمامي جاء ليطمئن على صحتي».

الطفل يطلب صورة تذكارية من القس 

وأضاف: «كانت سعادتي كبيرة به، وطمأنته بأنه سيكون في أحسن حال بعون الله، ودعوته إلى الالتزام بالإرشادات الطبية ليتمكن سريعًا من الشفاء والاستشفاء».

وكشف القس أرميا أنه دخل مع الطفل أدم غرفة الغيار لصعوبة تحمل الأم مشهد جرح ابنها الصغير، وهاله حجم الجروح وتأكل اللحم، مما دفعه للشعور بالشفقة على هذا الطفل الذي يعاني آلامًا قد لا يتحملها الكبار.

وأشار إلى أنه اختتم لقاءه مع أدم بطلب الأخير التقاط صورة تذكارية معه، فما كان منه إلا أن أبلغه بأن هو من يريد التقاط الصورة معه.

ورداً على المشككين بأن الصور التي ظهر فيها أدم مرتديًا زيًا صيفيًا، قال القس أرميا: «حجم الجروح وطبيعة الغيار وحالة ذراع الطفل لا تسمح له بارتداء ملابس بأكمام طويلة أو ملابس ثقيلة، لأن ذلك كان سيشكل عبئًا جديدًا بجانب جراحه، خاصة في هذا الطقس الشتوي القارس البرودة».

واختتم القس أرميا فهمي حديثه لـ صدى البلد داعيًا للطفل أدم بالشفاء، ومؤكدًا أن كل المشككين في حالته كاذبون.

بورسعيد مطرانية بورسعيد مستشفي السلام الكلاب الضالة

