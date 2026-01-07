مطرانية بورسعيد: جرح الطفــ.ـل آدم من عقر الكلب الضال «صعب» ويحتاج رعاية فائقة.. والمشككين كاذبون |شاهد

أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الرسمي لمطرانية بورسعيد وتوابعها، أن جرح الطفل أدم بسبب عقر الكلب الضال صعب جدًا ويحتاج إلى رعاية طبية فائقة.

وقال القس أرميا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: «تلقيت آخر جرعات لقاح الوقاية من عقر الكلب الضال الذي تعرضت له قبل عدة أيام عقب زيارتي لمريض بمستشفى السلام، وعند خروجي فوجئت بالطفل أدم أمامي جاء ليطمئن على صحتي».

الطفل يطلب صورة تذكارية من القس

وأضاف: «كانت سعادتي كبيرة به، وطمأنته بأنه سيكون في أحسن حال بعون الله، ودعوته إلى الالتزام بالإرشادات الطبية ليتمكن سريعًا من الشفاء والاستشفاء».

وكشف القس أرميا أنه دخل مع الطفل أدم غرفة الغيار لصعوبة تحمل الأم مشهد جرح ابنها الصغير، وهاله حجم الجروح وتأكل اللحم، مما دفعه للشعور بالشفقة على هذا الطفل الذي يعاني آلامًا قد لا يتحملها الكبار.

وأشار إلى أنه اختتم لقاءه مع أدم بطلب الأخير التقاط صورة تذكارية معه، فما كان منه إلا أن أبلغه بأن هو من يريد التقاط الصورة معه.

ورداً على المشككين بأن الصور التي ظهر فيها أدم مرتديًا زيًا صيفيًا، قال القس أرميا: «حجم الجروح وطبيعة الغيار وحالة ذراع الطفل لا تسمح له بارتداء ملابس بأكمام طويلة أو ملابس ثقيلة، لأن ذلك كان سيشكل عبئًا جديدًا بجانب جراحه، خاصة في هذا الطقس الشتوي القارس البرودة».

واختتم القس أرميا فهمي حديثه لـ صدى البلد داعيًا للطفل أدم بالشفاء، ومؤكدًا أن كل المشككين في حالته كاذبون.