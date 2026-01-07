لتعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء.. رئيس شركة النظافة يُفاجئ العاملين بزهور بورسعيد ميدانيًا | صور

شهد حى الزهور بمحافظة بورسعيد زيارة مفاجئة ليلية لرئيس مجلس إدارة شركة النظافة الجديدة التى تولت العمل بالمحافظة منذ اول يناير الجارى في إطار المتابعة المستمرة والحرص على تحقيق أعلى معدلات الانضباط وجودة الأداء.

رئيس شركة النظافة يفاجئ العاملين بزهور بورسعيد ميدانيًا

جاءت الزيارة عقب اجتماع دام قرابة الساعتين برئاسة اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد مع رئيس شركة النظافة الجديدة استمع خلالها رئيس الشركة الى كافة ملاحظات المحافظ على الأداء بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكرى السكرتير العام و رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد.

وتفقد حسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب يرافقه عدد من أعضاء المجلس التنفيذي، خلال الزيارة الميدانية عدد من الشوارع والمناطق بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد.



وشملت الجولة المرور على شارع العبور ومحيطه، إضافة إلى المناطق المحيطة وأمام مدرسة علي بن أبي طالب، وعدد من الشوارع الأخرى داخل الحي، وذلك للوقوف على مستوى الأداء الفعلي ومتابعة سير الأعمال على أرض الواقع.



و تم استدعاء مدير الوردية الليلية، مع توجيه فرق العمل بحي الزهور بسرعة تكثيف الأعمال ورفع المخلفات، بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.



وخلال الزيارة، شدد على رفع المخلفات من تلك المناطق، ووجه بسرعة التعامل مع أي تجمعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة الأداء.



وأكد رئيس مجلس الإدارة أن التواجد الميداني المفاجئ يمثل أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم، ويعكس منهج العمل القائم على الانضباط والرقابة المستمرة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية كاملة والتزامًا صارمًا بخطط العمل ومعايير الجودة المعتمدة.



وقد أوضح أحمد شحاته مدير إدارة الإعلام المركزية أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل نطاق الأحياء المختلفة بمحافظة بورسعيد.



واهابت الشركة بالمواطنين بأنه في حاله وجود أي بلاغات أو شكاوي التواصل الفوري مع الخط الساخن 17696 علي مدار الساعة.