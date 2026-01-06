وفد من المحافظة يزور عددا من كنائس بورسعيد ويقدم التهنئة بعيد الميلاد

نيابةً عن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، قام الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، مساء اليوم، بجولة شملت عددًا من الكنائس بنطاق المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستهلت الجولة بزيارة كنيسة أبو سيفين بحي الزهور، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب ،وذلك في أجواء سادتها المحبة والتقدير المتبادل.

كما شملت الجولة زيارة كنيسة الأنبا بولا وأنطونيوس بحي الضواحي، وكنيسة الأنبا بيشوي بحي الشرق، وكنيسة ماري مرقس بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، الاستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق ،الأستاذة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي ،وسكرتير حي الزهور ، لتقديم التهنئة ومشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم .

وأكد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد علي أن مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم الدينية تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن هذه المناسبات تعزز قيم التعايش والمحبة والسلام المجتمعي.

ومن جانبه، أوضح اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة أن مشاركة القيادات التنفيذية في المناسبات الدينية تعزيز الروابط الوطنية وترسيخ قيم التآخي والتعاون بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين جميع المواطنين دون تمييز.