البيت الأبيض: الاستحواذ على جرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي .. وأوروبا ترد بحزم
الرئيس السيسي خلال التهنئة بعيد الميلاد: "وصيتي لكم ألا يحاول أحد أن يفرقنا.. وقداسة البابا له تقدير خاص واحترام كبير"
رهن قرار الرئيس | محمود فوزي : مجلس النواب الجديد جاهز للانعقاد 12 يناير
منافس مصر.. كوت ديفوار تعبر بوركينا فاسو بثلاثية وتضرب موعدا مع الفراعنة
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
وفد من المحافظة يزور عددا من كنائس بورسعيد ويقدم التهنئة بعيد الميلاد

نيابةً عن محافظ بورسعيد…نائب المحافظ والسكرتير العام يزوران عددًا من الكنائس بالمحافظة ويقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد
نيابةً عن محافظ بورسعيد…نائب المحافظ والسكرتير العام يزوران عددًا من الكنائس بالمحافظة ويقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد
محمد الغزاوى

نيابةً عن اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، قام الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، مساء اليوم، بجولة شملت عددًا من الكنائس بنطاق المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

واستهلت الجولة بزيارة كنيسة أبو سيفين بحي الزهور، وكان في استقبالهم نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وبحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب ،وذلك في أجواء سادتها المحبة والتقدير المتبادل.

نيابةً عن محافظ بورسعيد…نائب المحافظ والسكرتير العام يزوران عددًا من الكنائس بالمحافظة ويقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد

كما شملت الجولة زيارة كنيسة الأنبا بولا وأنطونيوس بحي الضواحي، وكنيسة الأنبا بيشوي بحي الشرق، وكنيسة ماري مرقس بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، الاستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق ،الأستاذة شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي ،وسكرتير حي الزهور ، لتقديم التهنئة ومشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم .

وأكد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد علي أن مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم الدينية تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن هذه المناسبات تعزز قيم التعايش والمحبة والسلام المجتمعي.

ومن جانبه، أوضح اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة أن مشاركة القيادات التنفيذية في المناسبات الدينية تعزيز الروابط الوطنية وترسيخ قيم التآخي والتعاون بين أبناء المجتمع، بما يسهم في دعم روح الانتماء والمشاركة المجتمعية بين جميع المواطنين دون تمييز.

بورسعيد عيد الميلاد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

