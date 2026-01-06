احتراما لحرمة الموتى.. رئيس حي غرب بورسعيد تتابع أعمال نظافة وتجميل المقابر | صور

واصلت شيماء جودة رئيس حى غرب بمحافظة بورسعيد متابعة أعمال النظافة داخل مقابر بورسعيد القديمة و الجديدة و مقابر الأقباط و الشهداء بالإشراف على شركة النظافة الجديدة عقب تسلمها الأعمال بالمقابر ضمن بنود التعاقد المبرم بينها وبين محافظة بورسعيد و التى بدأت رسميا يوم 1 يناير ٢٠٢٦ بجميع أحياء المحافظة و مدينة بورفؤاد .

احتراما لحرمة الموتى .. رئيس حى غرب بورسعيد تتابع أعمال نظافة وتجميل المقابر

وأكدت رئيس حي غرب بورسعيد أن متابعتها لأعمال نظافة المقابر من صميم عملها كون تبعتيها ترجع إلى الحي الذي تترأسه بقرار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد هذا بجانب احترام حرمة الأموات مسلمين و أقباط وهو اقل ما يقدم لهم فى الدنيا بعد انتقالهم الي رحمة المولى عز وجل .

واضافت رئيس حى غرب استمرار الأعمال بالمقابر تحت اشرافها بالمعدات وعمال تحسين البيئة التابعين لشركة النظافة لرفع كفاءة مقابر بورسعيد القديمة و تجريف الرمال والردش والقمامة والحشائش وذلك لرفع مستوى النظافة

وناشدت شيماء جودة رئيس حى غرب الاهالى بالتعاون مع شركة النظافة بعدم إلقاء القمامة و الزجاجات الفارغه و الخوص و الحشاش بشوارع الجبانة و أعلى المقابر ذاتها لأن ذلك يؤدى إلى اشتعال الحرائق خاصة فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة.

كما طالبت جوده المواطنين بالتواصل مع الشركة " على الخط الساخن الذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة ، طوال ايام الاسبوع ( 17696) فى حال وجود اى شكوى خاصة بنظافة المقابر ليتم التعامل الفورى لازالة أسباب الشكاوى .

و شددت رئيس حى غرب بورسعيد على نجاح عمال تحسين البيئة لشركة النظافة فى إضافة لمسه جماليه على مقابر بور سعيد من خلال رفع كميات كبيرة من القمامة و الرتش و الخوص من الشوارع الرئيسية و الجانبية بالمقابر