عاملين لينا مليون حساب.. إعلامي: نقدر نكسب كوت ديفوار طبعًا .. اسألوا دروجبا واسألوا التاريخ | فيديو

أكد الإعلامي محمد طارق أضا قدرة منتخب مصر على تجاوز منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة رغم قوة الخصم.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إحنا نقدر جدًا نفوز على كوت ديفوار، نقدر طبعًا نكسب المباراة.. المطلوب نركز في الماتش ونذاكر منتخب كوت ديفوار كويس جدًا».

وأردف قائلًا: «زي ما إحنا عاملين لهم حساب هم عاملين لمنتخب مصر مليون حساب.. اسألوا ديديه دروجبا.. اسألوا التاريخ هيقولك منتخب مصر عامل أيه مع كوت ديفوار».

ووجه أضا رسالة إلى لاعبي منتخب مصر قائلًا: «إحنا عايزين نكسب البطولة.. في أجيال شباب في مصر عندها 16 و17 و18 سنة مشافتش منتخب مصر بيفوز بكأس أمم أفريقيا ونفسنا كلنا نشوف منتخب مصر بيفوز باللقب».