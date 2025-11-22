قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كوبا تكافح تفشي فيروسي وسط نقص في الغذاء والدواء

أزمة مستمرة في كوبا
أزمة مستمرة في كوبا
محمد على

أفادت صحف أمريكية بأن كوبا تعاني من تفشي مرض شيكونجونيا الفيروسي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد نقص المياه النظيفة والغذاء والوقود والأدوية، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

 

ليس قاتلا

لا يوجد أمام سكان الدولة اللاتينية خيار سوى مواجهة المرض مع القليل من الطعام أو الأدوية الأساسية لتخفيف الحمى وآلام المفاصل التي يمكن أن تكون منهكة ولكنها نادراً ما تكون قاتلة.


قالت بيلار ألكانتارا البالغة من العمر 81 عاما، وهي مستلقية على أريكة في غرفة معيشتها المتهالكة في هافانا القديمة: "كل شيء يؤلمني.. لا أستطيع المشي." إنها تعيش بمفردها.

وظهر الفيروس لأول مرة في مقاطعة ماتانزاس غربي كوبا في يوليو، ولكنه الآن منتشر في جميع مقاطعات البلاد الخمس عشرة التي يبلغ عدد سكانها 9.7 مليون نسمة.

وفي الوقت نفسه، تعاني الجزيرة الشيوعية من تفشي حمى الضنك وحمى أوروبوتشي - وهي أمراض تنتقل عن طريق البعوض أيضًا مثل حمى شيكونجونيا.

قالت إيفا كريستينا كيروجا (74 عاما) أثناء انتظارها خارج مبناها في هافانا أثناء تطهيره من البعوض: "الجميع هنا أصيبوا به (شيكونجونيا)".

الأدوية "غير متوفرة"


قال فرانسيسكو دوران، رئيس قسم علم الأوبئة في وزارة الصحة العامة، إنه تم تشخيص إصابة أكثر من 47 ألف كوبي بمرض شيكونجونيا هذا الأسبوع وحده - وهو ضعف عدد الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، أفاد بأن ما يقرب من ثلث سكان كوبا أصيبوا بمرض شيكونجونيا أو حمى الضنك في الأسابيع الأخيرة.

وقال المرضى لوكالة فرانس برس إنه ليس هناك ما يمكن فعله سوى الانتظار، في كثير من الأحيان على معدة فارغة.

اشتكت فيديلا فريري، 61 عاماً، قائلة: "لا يمكنك حتى شراء الدجاج"، وأضافت أنها اضطرت لتحمل الأعراض دون أي علاج لأن الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، "غير متوفر في الصيدليات".

في ظل العقوبات الأمريكية وتدمير قطاع السياحة الحيوي بسبب وباء كوفيد-19، أدى نقص العملة الأجنبية إلى انخفاض حاد في الخدمات الطبية وبرامج الوقاية في كوبا مثل تبخير البعوض.

وتزداد الأوضاع سوءا في شرق البلاد، الذي دمره قبل ثلاثة أسابيع إعصار ميليسا، والذي تسبب في أضرار هيكلية كبيرة، بما في ذلك 642 عيادة.

وتعرف كوبا،  منذ فترة طويلة بخبرتها الطبية والصيدلانية، لكن نقص الإمكانات ادى لزيادة سريعة وتفشي حمى شيكونجونيا .

كوبا شيكونجونيا الفيروسي والغذاء والوقود الدولة اللاتينية أسوأ أزمة اقتصادية

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

