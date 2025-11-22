أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك، وتكبيد الجانب الأوكراني 1610 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية.

تفاصيل العملية العسكرية

جاء `g; في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

و أعلنت "الدفاع الروسية" عن التقدم الجغرافي، و الذي جاء كما يلي..

تم تحرير بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك شرق أوكرانيا، كما أوقعت قوات "الشرق" هزيمة بالقوات الأوكرانية في عدد من مناطق مقاطعتي زابوروجيه، ودنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا.

و فيما يخص العمليات القتالية، أعلنت "الدفاع الروسية'" عن، صد 5 هجمات شنتها قوات معادية بالقرب من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك لفك الحصار عن قوات أوكرانية أخرى محاصرة، كما وجهت قوات "دنيبر" ضربات ناجحة بالقرب من بلدتي أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون.

كما أعلنت عن استمرار استسلام جنود زيلينسكي، حيث استسلم 3 عسكريين أوكرانيين في منطقة عمليات قوات "المركز" الروسية.

و أعلنت عن خسائر القوات الأوكرانية حسب مناطق مهام القوات الروسية، و التي جاءت كما يلي..

قوات "المركز": كبدت العدو أكثر من 510 عسكريين

قوات "الشرق": حوالي 225 عسكرياً

قوات "الجنوب": نحو 230 عسكرياً

قوات "الغرب": حوالي 220 عسكرياً (مع تدمير 4 مستودعات ذخيرة)

قوات "الشمال": ما يصل إلى 105 عسكريين

قوات "دنيبر": حوالي 40 عسكرياً ودبابتين

محور كراسنوأرميسك: نحو 250 جندياً

منطقة غريشينو: حوالي 30 عسكرياً