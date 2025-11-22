قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
الدفاع الروسية تعلن تحرير مناطق جديدة في أوكرانيا.. و تكشف تفاصيل العملية العسكرية

هاجر رزق

أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه، وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك، وتكبيد الجانب الأوكراني 1610 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية.

تفاصيل العملية العسكرية 

جاء `g; في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا.

و أعلنت "الدفاع الروسية" عن التقدم الجغرافي، و الذي جاء كما يلي..
تم تحرير بلدتي نوفويه زابوروجيه في مقاطعة زابوروجيه جنوب أوكرانيا وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك شرق أوكرانيا، كما أوقعت قوات "الشرق" هزيمة بالقوات الأوكرانية في عدد من مناطق مقاطعتي زابوروجيه، ودنيبروبتروفسك شرق أوكرانيا.

و فيما يخص العمليات القتالية، أعلنت "الدفاع الروسية'" عن، صد 5 هجمات شنتها قوات معادية بالقرب من منطقة غريشينو في جمهورية دونيتسك لفك الحصار عن قوات أوكرانية أخرى محاصرة، كما وجهت قوات "دنيبر" ضربات ناجحة بالقرب من بلدتي أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكويه في مقاطعة خيرسون.

كما أعلنت عن استمرار استسلام جنود زيلينسكي، حيث استسلم 3 عسكريين أوكرانيين في منطقة عمليات قوات "المركز" الروسية.
و أعلنت عن خسائر القوات الأوكرانية حسب مناطق مهام القوات الروسية، و التي جاءت كما يلي..

قوات "المركز": كبدت العدو أكثر من 510 عسكريين

قوات "الشرق": حوالي 225 عسكرياً

قوات "الجنوب": نحو 230 عسكرياً

قوات "الغرب": حوالي 220 عسكرياً (مع تدمير 4 مستودعات ذخيرة)

قوات "الشمال": ما يصل إلى 105 عسكريين

قوات "دنيبر": حوالي 40 عسكرياً ودبابتين

محور كراسنوأرميسك: نحو 250 جندياً

منطقة غريشينو: حوالي 30 عسكرياً

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
عبد الله الرويشد
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
تسلا
منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

