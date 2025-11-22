غزة تنزف.. حصيلة الشهداء تقفز إلى 69,733 أغلبهم أطفال ونساء وسط صمت دولي مخيف

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم السبت بأن حصيلة شهداء غزة، ارتفعت إلى إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

حصيلة شهداء غزة

وقالت وكالة "وفا" ، نقلا عن مصادر طبية، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,863، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مستشفيات قطاع غزة

وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، 7 شهداء و30 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 318 شهيدا، و788 مصابا، وجرى انتشال 572 جثمانا.