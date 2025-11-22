مسئول فلسطيني يحذر من استيلاء الاحتلال على «سبسطية» بالضفة الغربية

حذر الدكتور حسن بريجة، مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من مساعي الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الاستيلاء على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويزيد هذا التحذير في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة التي تسعى إلى قتل الفلسطينيين بأكثر مما قتلت قبلا، خاصة منذ عامين وحرب إبادة الفلسطينيين في غزة.

ولفت بريجة إلى نية إسرائيل مصادرة مساحات شاسعة من سبسطية، وهو موقع أثري رئيسي في الضفة الغربي، وفق ما ذكرت شبكة "سبوتنيك".

وذكر أن هذه المواقع محمية بالقانون الدولي الإنساني، وفق اتفاقية جنيف 1949، ولائحة لاهاي 1908م، وهي إرث للشعب الفلسطيني، ولا يحق لقوة الاحتلال تملكها، أو فرض السيادة عليها.

وأوضح أن إسرائيل تسعى للسيطرة على هذا الموقع ضمن مخطط استراتيجي، تتضمن الموقع الأثري والمنطقة المحيطة به، في ظل الروايات اليهودية التي تخدم سلب الأراضي الفلسطينية العربية وطرد أهلها منها.