إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بلومبرج: قمة العشرين تدعو لحماية المعادن الحيوية من القيود التجارية

أ ش أ

دعت مجموعة العشرين G20 المنعقدة في جوهانسبرج، اليوم السبت إلى توفير حماية أكبر للمعادن الحيوية والنادرة من الإجراءات التجارية الأحادية الجانب، في إشارة ضمنية إلى القيود الشاملة التي فرضتها الصين على الصادرات خلال الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وقالت المجموعة - في مسودة وثيقة مقترحة وفق وكالة "بلومبرج" - "نسعى إلى ضمان أن تكون سلسلة القيمة للمعادن الحيوية قادرة على الصمود بشكل أفضل في وجه الاضطرابات، سواء بسبب التوترات الجيوسياسية، أو التدابير التجارية الأحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية".


وكانت الصين قد استغلت هيمنتها على المعادن الحيوية في وقت سابق هذا العام أثناء تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بفرض نظام ترخيص يحد من وصول العالم إلى المعادن اللازمة لصناعة كل شيء بدءا من الصواريخ إلى الهواتف المحمولة. 
ويتضمن مشروع وثيقة هذا العام، المعدة لقمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، قسما مخصصا للمعادن الحيوية، يشمل نموذجا تطوعيا وغير ملزم لضمان أن تصبح الموارد المعدنية الحيوية "محركا للازدهار والتنمية المستدامة".


وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إن اتفاقا مؤقتا تم التوصل إليه مع الرئيس الصيني شي جين بينج أعاد الوصول إلى تلك المعادن، ليس فقط للولايات المتحدة، بل للعالم بأسره.
وتجري القمة هذا العام في غياب الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أرسل رئيس الوزراء لي تشيانج ممثلا عنه، وقد تتغير صياغة الوثيقة خلال فعاليات القمة، وفق تقرير بلومبرج.


وتعرضت القيود الصينية على المعادن النادرة لانتقادات واسعة من دول في أوروبا وآسيا، وكذلك في الولايات المتحدة؛ إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتنطبق القيود الصينية على المواد ذات الاستخدام المزدوج، وتستهدف المعادن ذات التطبيقات العسكرية والتجارية على حد سواء.

المعادن ترامب جوهانسبرج

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

