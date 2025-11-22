قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مسئول روسي يعيد طرح إمكانية لقاء بوتين وترامب

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمد على

صرح دبلوماسي روسي رفيع المستوى بأن إمكانية عقد لقاء آخر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطروحة على جدول الأعمال.

وقال نائب وزير الخارجية، سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع مجلة "الشئون الدولية" الحكومية، نُشرت اليوم، السبت: "لا أستبعد أي شيء".

وأضاف: "البحث عن حل للأزمة مستمر".

وأكد ريابكوف أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لم تُعلق، وأن قنوات الحوار لا تزال قائمة.

وكان ترامب وبوتين قد التقيا آخر مرة في ألاسكا في أغسطس، لكنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق لحل أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا. 

وتم تعليق خطة لاحقة للقاء في بودابست إلى أجل غير مسمى. 

وقال: "نعمل بشكل متواصل. لدينا صيغ وقنوات اتصال راسخة. ليست جميع هذه القنوات مرئية أو مسموعة، ولا تتطلب جميعها مناقشتها علنًا، ولكن الحقيقة أن كل شيء يسير على ما يرام".

تقدم مثير للإعجاب

ووصف ريابكوف التقدم المحرز في إقامة حوار بين روسيا والولايات المتحدة بأنه "مثير للإعجاب".

كما علق ريابكوف على إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الصين والولايات المتحدة بشأن الاستقرار النووي، قائلاً إن موسكو لا تنوي دفع بكين نحوه.

وقال ريابكوف: "ليس لدينا أي أسئلة للصين بشأن ضبط الأسلحة والاستقرار الاستراتيجي"، مضيفًا أن روسيا لم تتلقَّ أي مقترحات رسمية من الولايات المتحدة بشأن مثل هذا الاجتماع.

وقد أعرب ترامب عن اهتمامه بإشراك الصين في جهود الحد من الأسلحة النووية إلى جانب روسيا والولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قال إن بوتين أثار احتمال تهدئة ثنائية للتوتر النووي، ويمكن إضافة الصين إلى هذا الجهد.

