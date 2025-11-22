الإمارات: يجب وقف الحرب الأهلية بالسودان ومحاسبة مرتكبي الفظائع

أكد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، أن الحرب الأهلية في السودان يجب أن تتوقف فورا، ومحاسبة مرتكبي الفظائع.

وقف الحرب في السودان

وأضاف المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن تهديد وحدة السودان وعودة نفوذ الإخوان مصدر قلق بالغ، ويجب وصول المساعدات وتشكيل حكومة مدنية مستقلة بالسودان.

وفي وقت سابق من اليوم، السبت، أكدت شبكة أطباء السودان، وفاة 23 طفلاً خلال شهر واحد في مدينتي الدلنج وكادوقلي نتيجة سوء التغذية.

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن الجيش سيواصل المعركة ضد التمرد ولا عودة عن هذا الطريق.

وقال البرهان، خلال كلمة له من مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض: "يا إما المليشيا تكون مافي يا إما نحن نكون ما في".

مواجهات الجيش السوداني والدعم السريع

وتستمر المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حيث شهد إقليم كردفان خلال الساعات الماضية تصعيدا عسكريا واسعا، مع استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع تقدّم كبير للقوات المسلحة على عدة محاور في ولاية شمال كردفان.