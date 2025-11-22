السودان.. وفاة 23 طفلا خلال شهر بمدينتي الدلنج وكادوقلي نتيجة سوء التغذية

أكدت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت وفاة 23 طفلاً خلال شهر واحد في مدينتي الدلنج وكادوقلي نتيجة سوء التغذية.

الحرب في السودان

أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، أن الجيش سيواصل المعركة ضد التمرد ولا عودة عن هذا الطريق.

وقال البرهان خلال كلمة له من مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض: "يا إما المليشيا تكون مافي يا إما نحن نكون مافي".

مواجهات الجيش السوداني والدعم السريع

وتستمر المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حيث شهد إقليم كردفان خلال الساعات الماضية تصعيدا عسكريا واسعا، مع استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع تقدّم كبير للقوات المسلحة على عدة محاور في ولاية شمال كردفان.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة السودانية ترحيبها بجهود الولايات المتحدة والسعودية من أجل إحلال السلام في البلاد وأعلنت الاستعداد للانخراط من أجل تحقيقه.

وأفادت صحيفة "سودان تريبون" نقلا عن مصدر دبلوماسي سوداني أن البرهان تلقي اتصالًا هاتفيًا مطولًا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل توجهه إلى واشنطن.