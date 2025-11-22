غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ​غارة​ بطائرة مسيرة بدون طيار استهدفت طريق النبطية الفوقا - زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن فرق الإسعاف توجهت إلى مكان الاستهداف، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الجمعة عن سقوط 331 شهيدا و945 جريحا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا.

وقالت هينيس أمس الجمعة : "في توقيت يواكب مرور قرابة عام منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز النفاذ في نوفمبر الماضي، أبلغت مجلس الأمن أن منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود هذا التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها".

وأشارت إلى أن عامل الوقت أصبح حاسمًا، ولم يعد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح في يد الدولة، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.

كما أثنت على "التقدم الذي أحرزته القوّات المسلحة اللبنانية في معالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة، لا سيما جنوب نهر الليطاني"، مؤكدة "الحاجة الملحة إلى اعتماد مقاربة حكومية شاملة، في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة"، موضحة أن "الجيش وحده لا يمكنه تنفيذ القرار 1701".