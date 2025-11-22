ترامب يمتدح مامداني خلال أول اجتماع بينهم في البيت الأبيض

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرارًا، عمدة نيويورك المنتخب زهران مامداني خلال أول اجتماع بينهما في البيت الأبيض، رغم الانتقادات التي وجهها الأخير سابقًا لإسرائيل ولسياسات واشنطن في دعمها.

وخلال اللقاء، شدد مامداني على موقفه الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، مؤكّدًا أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لا يجب أن تستخدم في دعم الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وقال العمدة المنتخب إن سكان نيويورك، بمن فيهم "بعض الذين صوّتوا لترامب"، أعربوا له عن أنهم سئموا توجيه أموالهم نحو “حروب لا نهاية لها”، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة ومعالجة موجة معاداة السامية في المدينة ستكون على رأس أولوياته.

ورغم الانتقادات الموجهة لمواقف مامداني تجاه إسرائيل، إلا أن ترامب أشاد خلال الاجتماع بقدرة العمدة المنتخب على التواصل مع سكان نيويورك، وببرنامجه المتعلق بتخفيف الأعباء الاقتصادية، فيما بدا وكأنه يتجنب الخوض مباشرة في الخلافات السياسية بينهما.

ويأتي الاجتماع، الذي حظي بمتابعة إعلامية واسعة، في ظل أجواء سياسية متوترة حول ملف دعم إسرائيل، خصوصًا مع تصاعد الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الحرب في غزة، والضغوط الشعبية المتزايدة لإعادة النظر في التمويل العسكري الأمريكي للحكومة الإسرائيلية.