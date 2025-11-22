قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خسائر ضخمة لـ بي بي سي.. أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام

هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي
القسم الخارجي

كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خسرت أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مع استمرار عزوف ملايين الأسر عن دفع رسوم الترخيص السنوية البالغة 174.50 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن واحدًا من كل ثمانية منازل في بريطانيا يرفض الآن دفع الرسوم، حيث أعلنت 3.6 ملايين أسرة أنها لا تمتلك ترخيصًا لأنها "لا تحتاجه". ويمثل هذا ارتفاعًا قدره 300 ألف أسرة مقارنة بالعام السابق، ما يعادل خسارة محتملة تبلغ 617 مليون جنيه لو كانت تلك الأسر تدفع الرسوم بالفعل.

كما رصد التقرير 2.9 مليون مشاهد يتجنبون دفع الرسوم عمدًا، وهو ما تسبب بخسائر إضافية بلغت 550 مليون جنيه لعام 2024.

سلسلة فضائح تهز الهيئة

تأتي هذه الخسائر في ظل عاصفة من الانتقادات التي تعرضت لها بي بي سي خلال الأشهر الماضية، كان آخرها فضيحة برنامج بانوراما بعد الكشف عن تعديل مقطع من خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة أظهرت وكأنه يحرض أنصاره قبل أحداث الكابيتول.

وقد أدت هذه الأزمة إلى استقالة المدير العام تيم ديفي، الذي قدم شهادته أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أثناء إعداد التقرير.

تراجع في عمليات الإنفاذ

على الرغم من زيادة زيارات بي بي سي للمنازل غير المرخصة بنسبة 50%، إلا أن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع في أعداد مبيعات التراخيص أو عمليات المقاضاة.

وذكر التقرير أن الملاحقات القضائية انخفضت بنسبة 17% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ضمن تراجع مستمر منذ عام 2017، محذرًا من أن ضعف إنفاذ القوانين قد يدفع الملتزمين بالدفع إلى التشكيك في عدالة النظام.

مشكلات في الرقمنة وجذب الجمهور

وقالت اللجنة إن بي بي سي لم تستفد بشكل كافٍ من رقمنة نظام الترخيص، إذ يحصل 40% من الأسر على تراخيص ورقية، دون وجود خطة واضحة لزيادة التعامل الرقمي.

كما حذر التقرير من أن قدرة بي بي سي على "خدمة جميع الفئات" مهددة، مع تفضيل الشباب منصات رقمية بديلة، في حين قد يشعر كبار السن أو ذوو الاتصال المحدود بالإنترنت بأنهم مستبعدون من استراتيجية "الأولوية للرقمي".

بي بي سي البرلمان البريطاني بريطانيا ترامب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

روسيا وأوكرانيا

برلمانية أوكرانية: الخطة الأمريكية لا تلبي مبادئنا الأساسية للسيادة والحدود

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد