نينا مغربي تنتظر موعد غرامي مع أمير كرارة ضمن أحداث الحلقة السادسة من راس الأفعى

تشارك الفنانة نينا مغربي في مسلسل "راس الأفعى"، وتجسد شخصية " فرح"، التي تجمعها قصة حب مع بطل العمل الفنان أمير كرارة، ويذاع المسلسل عبر عبر قناة “on”، ومنصة "واتش ات".



وفي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "راس الأفعى"، نجح مراد في أن يقوي علاقته بفرح، بسبب أسرته، حيث طلبت منه والدته أن يتزوج من فرح.

وفي نفس الوقت يطلب منه ابنه علي، أن يذهب إلى فرح ليجعلها ترى المشغولات اليدوية التي صنعها بنفسه، وكي يطمئن على شغله السابق الذي يعرضه في معرض فرح.

وتنجح فرح في الاقتراب من أولاد أمير كرارة، حيث قدمت هدية لابنة أمير كرارة التي تشعر بالغيرة منها، الأمر الذي جعل أمير كرارة يطلب منها الخروج في موعد غدا، وبالفعل توافق نينا على طلبه في أجواء رومانسية بين الثنائي.



أبطال مسلسل راس الافعى

وإلى جانب الفنانة نينا مغربي، يضم مسلسل راس الأفعى مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وعدد كبير من الفنانين، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.