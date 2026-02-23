حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية؛ بارد إلى شديد البرودة ليلا.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، تتوافر فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس قد تغزر أحيانًا على مناطق من شمال سيناء.. كما تتوافر فرص أمطار خفيقة على مناطق من القاهرة الكبرى جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على بعض الطرق، فيما تنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 75 ر1 متر إلى 25 ر2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الادارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 10

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 05

كاترين 15 03

الطور 20 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 17

الغردقة 22 14

الإسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 18 11

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 25 17

حلايب 21 18

أبو رماد 23 15

مرسى حميرة 24 18

أبــــــرق 23 14

جبل علبة 23 14

رأس حدربة 22 18

بني سويف 21 08

المنيا 22 09

أسيوط 21 08

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 23 11

أسوان 23 12

الوادي الجديد 24 08

أبو سمبل 24 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 30 19

المدينة 27 14

الرياض 33 16

المنامة 29 21

أبوظبى 32 19

الدوحة 30 20

الكويت 32 17

دمشق 17 05

بيروت 18 14

عمان 13 05

القدس 14 07

غزة 19 12

بغداد 21 10

مسقط 29 22

صنعاء 26 07

الخرطوم 30 17

طرابلس 21 11

تونس 22 09

الجزائر 18 07

الرباط 24 12

نواكشوط 34 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة – العظمى - الصغرى

أنقرة 09 03-

إسطنبول 14 06

إسلام آباد 27 12

نيودلهي 29 15

جاكرتا 31 24

بكين 10 01-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 18 10

أثينا 17 09

روما 18 07

باريس 16 09

مدريد 20 06

برلين 09 04

لندن 14 08

مونتريال 07- 15-

موسكو 03- 06-

نيويورك 02 04-

واشنطن 06 05-

أديس أبابا 26 11