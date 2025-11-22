قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لوس أنجلوس: حريق جراء انفجار في سفينة تحمل مواد كيميائية

انفجار في سفينة تحمل مواد كيميائية
انفجار في سفينة تحمل مواد كيميائية
ناصر السيد

أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم من سفينة مشتعلة في ميناء سان بيدرو يوم الجمعة، بعد أن تسبب حريق في انفجار عطّل تشغيل الطاقة والرافعات.

انفجار سفينة في لوس أنجلوس

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم المتبقين من السفينة، ليصل إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم بسلام إلى 23 دون الإبلاغ عن أي إصابات. 

وكان ستة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين سابقًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

إرسال رجال الإطفاء إلى لوس أنجلوس

واندلع حريق مساء الجمعة على متن سفينة الحاويات "1 هنري هدسون" الراسية في ميناء لوس أنجلوس، مما أدى إلى إرسال أكثر من 100 رجل إطفاء إلى مكان الحادث وترك العديد من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، حسبما قال مسؤولون وقد تم الآن العثور على جميع أفراد الطاقم بأمان.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق رُصد لأول مرة حوالي الساعة 7:13 مساءً وشوهد الدخان واللهب في العديد من عنابر الشحن على متن السفينة وفقًا لبيان حمولة السفينة، وُجدت مواد خطرة في المناطق المتضررة، مما دفع رجال الإطفاء إلى العمل مُغطّين بالكامل ببدلات واقية وأجهزة تنفس.

وتسبب انفجار في منتصف سطح السفينة في انقطاع الكهرباء والإضاءة وتشغيل الرافعات، وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس.

وفقًا لعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، كان أكثر من 100 رجل إطفاء يُكافحون الحريق في ميناء لوس أنجلوس يُعرف هذا الميناء بأنه الأكثر ازدحامًا في أمريكا الشمالية.

وقالت: "تراقب شركات المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس جودة الهواء مع استمرار إخماد الحريق".

لوس أنجلوس انفجار في سفينة مواد كيميائية جودة الهواء انفجار سفينة في لوس أنجلوس إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس ميناء سان بيدرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

جنوب لبنان

إعلام لبناني: طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف مركبة في وادي نحلة بالجنوب

أرشيفية

أخبار توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين

روسيا وأوكرانيا

برلمانية أوكرانية: الخطة الأمريكية لا تلبي مبادئنا الأساسية للسيادة والحدود

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد