لوس أنجلوس: حريق جراء انفجار في سفينة تحمل مواد كيميائية

أعلنت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم من سفينة مشتعلة في ميناء سان بيدرو يوم الجمعة، بعد أن تسبب حريق في انفجار عطّل تشغيل الطاقة والرافعات.

انفجار سفينة في لوس أنجلوس

وقالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إنه تم إجلاء جميع أفراد الطاقم المتبقين من السفينة، ليصل إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم بسلام إلى 23 دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وكان ستة من أفراد الطاقم في عداد المفقودين سابقًا، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

إرسال رجال الإطفاء إلى لوس أنجلوس

واندلع حريق مساء الجمعة على متن سفينة الحاويات "1 هنري هدسون" الراسية في ميناء لوس أنجلوس، مما أدى إلى إرسال أكثر من 100 رجل إطفاء إلى مكان الحادث وترك العديد من أفراد الطاقم في عداد المفقودين، حسبما قال مسؤولون وقد تم الآن العثور على جميع أفراد الطاقم بأمان.

وأفادت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس أن الحريق رُصد لأول مرة حوالي الساعة 7:13 مساءً وشوهد الدخان واللهب في العديد من عنابر الشحن على متن السفينة وفقًا لبيان حمولة السفينة، وُجدت مواد خطرة في المناطق المتضررة، مما دفع رجال الإطفاء إلى العمل مُغطّين بالكامل ببدلات واقية وأجهزة تنفس.

وتسبب انفجار في منتصف سطح السفينة في انقطاع الكهرباء والإضاءة وتشغيل الرافعات، وفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس.

وفقًا لعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، كان أكثر من 100 رجل إطفاء يُكافحون الحريق في ميناء لوس أنجلوس يُعرف هذا الميناء بأنه الأكثر ازدحامًا في أمريكا الشمالية.

وقالت: "تراقب شركات المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس جودة الهواء مع استمرار إخماد الحريق".