نائب الرئيس الأمريكي يكشف ملامح خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي. فانس، أن خطة السلام بين موسكو وكييف من شأنها إيقاف القتال مع الحفاظ على سيادة أوكرانيا، موضحا أن خطة السلام المقترحة من شأنها ضمان عدم اندلاع الحرب من جديد بين روسيا وأوكرانيا.



وشدد نائب الرئيس الأمريكي، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية" الفضائية اليوم السبت، على ضرورة أن تكون خطة السلام بين روسيا وأوكرانيا مقبولة لدى الطرفين، مشيرا إلى أن واشنطن ترى أن التسوية لا يمكن أن تفرض من طرف واحد.



ورأى أن الاعتقاد بأن ضخ الأسلحة والأموال وفرض العقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي وحده إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا هو مجرد "خيال"، داعيا إلى مقاربة أكثر واقعية تقوم على التفاوض وإدراك ميزان القوى الميداني.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الانتقادات الموجهة للخطة الأمريكية المقترحة لتسوية النزاع في أوكرانيا تعكس "عدم فهم حقيقي للواقع على الأرض".



وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن واشنطن تجري مشاورات سرية مع موسكو في إطار صياغة مبادرة سلام جديدة، بينما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الخطة الأمريكية المكونة من 28 بندا تتضمن تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والاعتراف الرسمي بالكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، ومنح اللغة الروسية صفة رسمية داخل البلاد، إضافة إلى تقليص حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع وجود قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى على الأراضي الأوكرانية.