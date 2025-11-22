استقالة مثيرة لأكبر داعمات ترامب في مجلس النواب.. مارجوري جرين ترفض دور الزوجة المعنفة

أعلنت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور جرين، استقالتها من مجلس النواب في أعقاب خلاف درامي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلة إنها رفضت أن تكون "زوجة معنفة".

يُمثل خروجها تحوّلاً مذهلاً في الأحداث لم يكن ليخطر ببال أحد قبل أشهر حيث أن جرين، وهي جمهورية من جورجيا، كانت في السابق من أقرب حلفاء ترامب ومن أشدّ المدافعين عن أجندته "أمريكا أولاً"، لكن الخلاف بينهما اتسع في الأشهر الأخيرة بسبب نشر ملفات حكومية تتعلق بجيفري إبستين، المتهم بالاعتداء الجنسي، وقضايا أخرى.

في مقطع فيديو مدته عشر دقائق نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت جرين إنها استقالت بسبب احتمال مواجهة منافس جمهوري مدعوم من ترامب في الانتخابات التمهيدية، واحتمال سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل. كما اشتكت من تهميش الكونجرس إلى حد كبير منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير.

يثير الانقسام يثير مخاوف بشأن قاعدة ترامب قبل الانتخابات النصفية.

لن أكون زوجة معنفة

وقالت جرين: "إنني أتمتع بقدر كبير من احترام الذات والكرامة، وأحب عائلتي كثيرًا، ولا أريد أن تتحمل منطقتي العزيزة انتخابات تمهيدية مؤذية ومليئة بالكراهية ضدي من قبل الرئيس الذي ناضلنا جميعًا من أجله، فقط لأقاتل وأفوز في انتخابي بينما من المرجح أن يخسر الجمهوريون الانتخابات النصفية".

وأضافت "أرفض أن أكون زوجة مضروبة على أمل أن يختفي كل شيء ويتحسن".