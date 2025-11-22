قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقطع صوتي منسوب لـ ترامب حول "ملفات إبستين" ينتشر على نطاق واسع

ترامب
ترامب
محمد على

قال باحثون إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، قاموا بتضخيم مقطع صوتي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، يُزعم أن الرئيس دونالد ترامب  يصرخ على المسؤولين الأمريكيين لمنع إصدار وثائق تتعلق بالممول جيفري إبستين.

في الأسابيع الأخيرة، زاد الغضب العام  بشأن ما يسمى بملفات إبستين السياسة الأمريكية، مما أدى إلى مواجهة بين المشرعين وترامب، الصديق السابق للمجرم الجنسي الراحل المدان.

"عدم نشر ملفات إبستين"، هذا ما قاله صوت اصطناعي يشبه صوت ترامب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وزعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زوراً أنه يظهر الرئيس وهو يوبخ حكومته.

وأضاف المقطع "إذا نزلت، فسوف أحملكم جميعًا معي.".

وتم تضخيم المقطع من خلال المنشورات على منصات مثل إنستجرام وتيك توك، والتي حصد الكثير منها ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات.

قالت منظمة نيوز جارد، وهي منظمة مراقبة المعلومات المضللة، إن الصوت "مزيف تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وقالت نيوز جارد إن المقطع - الذي يبدو أنه نشر لأول مرة بواسطة مستخدم  لتطبيق تيك توك - جاء من مقطع فيديو يُظهر علامات على أنه تم إنشاؤه باستخدام سورا، نموذج تحويل النص إلى فيديو من اوبن ايه آي.

وتمت مشاركة المقطع بعد ذلك في مقاطع فيديو أخرى متعددة تفتقر إلى العلامات المائية الخاصة بـ سورا، وبالتالي "إخفاء أصول الذكاء الاصطناعي" وفقًا لما قالته الهيئة الرقابية.

كما نقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي  بشكل خاطئ عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن رسائل البريد الإلكتروني التي تم نشرها مؤخرًا بشأن إبستين لا تشير إلى الرئيس.

«ليس الرئيس ترامب هو المذكور في رسائل إبستين الإلكترونية، بل شخص آخر يحمل الاسم نفسه»، هذا ما جاء في منشور على موقع اكس نسب التعليق إلى ليفيت، وحصد أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

وقد حظي هذا الادعاء الكاذب أيضًا باهتمام كبير على موقع إنستجرام.

ردًا على منشورٍ على منصة اكس يُصرّ على أن ليفيت هي من أدلت بهذه الملاحظة، قال حسابٌ للبيت الأبيض على المنصة: "لا... لم تفعل. أنتَ أحمقٌ بامتياز".

يُبرز تحريف اليسار للواقع كيف يُروّج للتضليل الإعلامي بين مختلف الأطياف السياسية في بلدٍ شديد الاستقطاب.

 تُثير الأكاذيب فوضى إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتراجع فيها الرقابة بشكل متزايد، مما يُصعّب على المستخدمين العاديين التمييز بين الحقيقة والخيال.

افراج ترامب 

أصر ترامب على أنه "لا علاقة له" بصديقه المقرب السابق إبستين.

وقع الرئيس الجمهوري، الأربعاء، على مشروع قانون يلزم إدارته بالإفراج عن وثائق حكومية تتعلق بإبستين.

وكان ترامب قد قاوم لعدة أشهر الإفراج عن الملفات، لكنه فاجأ واشنطن هذا الأسبوع بعد أن عكس مساره وضمن مرور التشريع في الكونجرس.

ويحذر المطلعون من أنه حتى مع توقيع الرئيس، فإن إدارته قد تلجأ إلى التحرير أو التأخير الإجرائي أو التحقيقات الفيدرالية الطويلة لإبقاء التفاصيل المتفجرة بعيدة عن أعين الجمهور.

مقطع صوتي مقطع صوتي مزيف ترامب إبستين الذكاء الاصطناع جيفري إبستين

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

الونسو

تشابي ألونسو يبرر تراجع أهداف مبابي ويشيد بكورتوا قبل مواجهة إلتشي في الليجا

شيكوبانزا

أحمد عبد الرؤوف يكشف عن موقف شيكو بانزا من مواجهة زيسكو

رمضان صبحي

أول رد فعل من بيراميدز بعد قرار حبس رمضان صبحي

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

