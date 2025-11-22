مقطع صوتي منسوب لـ ترامب حول "ملفات إبستين" ينتشر على نطاق واسع

قال باحثون إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ، قاموا بتضخيم مقطع صوتي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ، يُزعم أن الرئيس دونالد ترامب يصرخ على المسؤولين الأمريكيين لمنع إصدار وثائق تتعلق بالممول جيفري إبستين.

في الأسابيع الأخيرة، زاد الغضب العام بشأن ما يسمى بملفات إبستين السياسة الأمريكية، مما أدى إلى مواجهة بين المشرعين وترامب، الصديق السابق للمجرم الجنسي الراحل المدان.

"عدم نشر ملفات إبستين"، هذا ما قاله صوت اصطناعي يشبه صوت ترامب في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، وزعمت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زوراً أنه يظهر الرئيس وهو يوبخ حكومته.

وأضاف المقطع "إذا نزلت، فسوف أحملكم جميعًا معي.".

وتم تضخيم المقطع من خلال المنشورات على منصات مثل إنستجرام وتيك توك، والتي حصد الكثير منها ملايين المشاهدات وآلاف التعليقات.

قالت منظمة نيوز جارد، وهي منظمة مراقبة المعلومات المضللة، إن الصوت "مزيف تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وقالت نيوز جارد إن المقطع - الذي يبدو أنه نشر لأول مرة بواسطة مستخدم لتطبيق تيك توك - جاء من مقطع فيديو يُظهر علامات على أنه تم إنشاؤه باستخدام سورا، نموذج تحويل النص إلى فيديو من اوبن ايه آي.

وتمت مشاركة المقطع بعد ذلك في مقاطع فيديو أخرى متعددة تفتقر إلى العلامات المائية الخاصة بـ سورا، وبالتالي "إخفاء أصول الذكاء الاصطناعي" وفقًا لما قالته الهيئة الرقابية.

كما نقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن رسائل البريد الإلكتروني التي تم نشرها مؤخرًا بشأن إبستين لا تشير إلى الرئيس.

«ليس الرئيس ترامب هو المذكور في رسائل إبستين الإلكترونية، بل شخص آخر يحمل الاسم نفسه»، هذا ما جاء في منشور على موقع اكس نسب التعليق إلى ليفيت، وحصد أكثر من أربعة ملايين مشاهدة.

وقد حظي هذا الادعاء الكاذب أيضًا باهتمام كبير على موقع إنستجرام.

ردًا على منشورٍ على منصة اكس يُصرّ على أن ليفيت هي من أدلت بهذه الملاحظة، قال حسابٌ للبيت الأبيض على المنصة: "لا... لم تفعل. أنتَ أحمقٌ بامتياز".

يُبرز تحريف اليسار للواقع كيف يُروّج للتضليل الإعلامي بين مختلف الأطياف السياسية في بلدٍ شديد الاستقطاب.

تُثير الأكاذيب فوضى إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتراجع فيها الرقابة بشكل متزايد، مما يُصعّب على المستخدمين العاديين التمييز بين الحقيقة والخيال.

افراج ترامب

أصر ترامب على أنه "لا علاقة له" بصديقه المقرب السابق إبستين.

وقع الرئيس الجمهوري، الأربعاء، على مشروع قانون يلزم إدارته بالإفراج عن وثائق حكومية تتعلق بإبستين.

وكان ترامب قد قاوم لعدة أشهر الإفراج عن الملفات، لكنه فاجأ واشنطن هذا الأسبوع بعد أن عكس مساره وضمن مرور التشريع في الكونجرس.

ويحذر المطلعون من أنه حتى مع توقيع الرئيس، فإن إدارته قد تلجأ إلى التحرير أو التأخير الإجرائي أو التحقيقات الفيدرالية الطويلة لإبقاء التفاصيل المتفجرة بعيدة عن أعين الجمهور.