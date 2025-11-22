مقتل شاب لبناني خلال غارة إسرائيلية على بلدة زوطر الشرقية

أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارة الإسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شاب يدعى كامل رضا قرنبش.

مقتل لبناني في غارة إسرائيلية

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الشاب قتل خلال استهدافه داخل سيارته من نوع "رابيد" التي كان يقودها على طريق عين السماحية في بلدته زوطر الشرقية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الجمعة عن سقوط 331 شهيدا و945 جريحا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، إحاطتها أمام مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701، إلى جانب وكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيار لاكروا.

وقالت هينيس أمس الجمعة : "في توقيت يواكب مرور قرابة عام منذ دخول تفاهم وقف الأعمال العدائية حيز النفاذ في نوفمبر الماضي، أبلغت مجلس الأمن أن منذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ بعض بنود هذا التفاهم، فيما لا تزال بنود أخرى تراوح مكانها".

وأشارت إلى أن عامل الوقت أصبح حاسمًا، ولم يعد في وسع لبنان أن يتحمل الظهور بمظهر المماطل سواء بالنسبة لانخراطه في الحوار أو في حصر السلاح في يد الدولة، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.