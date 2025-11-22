قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

من "أسوأ الكوابيس" إلى تطابق الأفكار.. كيف حدث تحول مذهل بين ترامب وزهران ممداني ؟

ناصر السيد

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة بالرجل الذي وصف نفسه بفخر بأنه "أسوأ كوابيس دونالد ترامب"، لكن يبدو أنه وجد العكس.

اجتماع ترامب وزهران ممداني

كان الرئيس الجمهوري وعمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، ودودين وودودين، وتحدثا مرارًا وتكرارًا عن أهدافهما المشتركة لمساعدة مسقط رأس ترامب، بدلًا من الحديث عن خلافاتهما القابلة للاشتعال.

ترامب، الذي سبق أن وصف ممداني بأنه "شيوعي مجنون" و"مختل عقليًا"، تحدث بصراحة عن إعجابه بالرجل الذي وصف إدارته بأنها "استبدادية".

وقال ترامب عن الاشتراكي الديمقراطي، بينما كان ممداني يقف بجانبه في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنه سيفاجئ بعض المحافظين، في الواقع"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وفر الاجتماع فرصًا سياسية لكلا الرجلين بالنسبة لممداني، أتاح له هذا اللقاء فرصةً لمشرع الولاية - الذي كان حتى وقت قريب غير معروف نسبيًا - لمواجهة أقوى شخصية في العالم.

أما بالنسبة لترامب، فقد كانت فرصةً رفيعة المستوى للحديث عن القدرة على تحمل التكاليف في وقتٍ يتعرض فيه لضغوط سياسية متزايدة لإظهار اهتمامه بمعالجة مخاوف الناخبين بشأن تكلفة المعيشة.

وقال ترامب: "سنساعده، لتحقيق حلم الجميع، بأن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".

تصريحات ممداني عن ترامب

وأضاف ممداني: "ما أُقدّره حقًا في الرئيس هو أن الاجتماع الذي عقدناه لم يُركز على نقاط الخلاف، وهي كثيرة، بل ركز أيضًا على الهدف المشترك الذي نرغب في تحقيقه في خدمة سكان نيويورك".

وأشار ممداني وترامب إلى إنهما ناقشا مسألة القدرة على تحمل تكاليف السكن وتكلفة البقالة والمرافق، حيث نجح ممداني في استغلال إحباطه من التضخم للفوز في الانتخابات، تمامًا كما فعل الرئيس في انتخابات 2024.

وقال ترامب عن ممداني بشأن قضايا التضخم: "بعض أفكاره هي في الواقع نفس أفكاري".

وتجاهل الرئيس انتقادات ممداني له بشأن مداهمات الترحيل التي شنتها إدارته وادعاءات ترامب بأنه يتصرف كطاغية وبدلًا من ذلك، قال ترامب إن مسؤولية تولي منصب تنفيذي في الحكومة تُسبب تغيير الشخص، قائلاً إن هذا كان حاله.

ترامب يحمي ممداني

بل بدا أحيانًا وكأنه يحمي ممداني، وتدخل في شؤونه في عدة نقاط على سبيل المثال، عندما طلب الصحفيون من ممداني توضيح تصريحاته السابقة التي أشارت إلى اعتقاده بأن الرئيس يتصرف كفاشي، قال ترامب: "لقد وُصفت بأسوأ بكثير من طاغية".

عندما سأل أحد المراسلين ممداني إن كان متمسكًا بتصريحاته بأن ترامب فاشي، قاطعه ترامب قبل أن يتمكن العمدة المنتخب من الإجابة على السؤال بكامل إجابته، قائلا "لا بأس. يمكنك ببساطة أن تقول نعم. حسنًا؟" قال ترامب. "الأمر أسهل. أسهل من شرحه. لا أمانع."

تدخل ترامب مجددًا عندما سأل أحد المراسلين ممداني عن سبب سفره جوًا إلى واشنطن بدلًا من استخدام وسائل نقل أقل استهلاكًا للوقود الأحفوري.

قال ترامب: "سأدافع عنك".

وأقر ترامب بأنه كان مستعدًا لقطع التمويل أو تضييق نطاق وصول مدينة نيويورك إلى الموارد الفيدرالية إذا لم ينسجم الطرفان، إلا أنه تراجع عن تلك التهديدات خلال الاجتماع، مضيفا "لا نريد أن يحدث ذلك. لا أعتقد أنه سيحدث".

