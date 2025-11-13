نتنياهو يتحدى زهران ممداني: "لست خائفا من الاعتقال وليتعلم أولا قبل أن يهددني"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس أنه لا يخشى تهديدات عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني باعتقاله إذا زار المدينة.

زهران ممداني يهدد نتنياهو

وأوضح نتنياهو "لست خائفًا"، مضيفًا أنه يُريد من ممداني أن "يُنظّم نفسه" قبل أن يُجري حوارًا مع العمدة المُنتخب.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه ، في بودكاست "برنامج إيرين مولان".

وأشار إلى أنه "من الجيد أن تكون قائدًا شابًا، لكن ليس من الجيد أن تكون قائدًا شابًا غير مُتعلّم، أعتقد أنه يجب عليه أن يُحسّن ذكائه في الاقتصاد، ومعاداة السامية، ومن هم الأشرار، حينها قد نُجري حوارًا."

وصرح عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنه سيأمر باعتقال نتنياهو، إذا زار المدينة واصفًا إياه بأنه "مجرم حرب"، ومشيرًا إلى مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.