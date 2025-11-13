قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق

ناصر السيد

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه غير متأكد مما إذا كان سيقبل العفو إذا عرضه الرئيس إسحاق هرتسوج.

ترامب يطلب العفو عن نتنياهو

وأوضح نتنياهو "سأفكر في الأمر، لكنني ممتن جدًا للرئيس ترامب لصراحته. إنه يختصر الموضوع مباشرة. هذه المحاكمة سخيفة".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه ، في بودكاست "برنامج إيرين مولان".

وأضاف "قضيت ثلاثة أيام في الأسبوع أدير حربًا، وأسعى الآن إلى توسيع نطاق السلام، بينما أتحدث أيضًا في المحكمة عن سبب حصول ابني، يائير، على دمية باغز باني عندما كان في الخامسة من عمره. هل هذه رشوة؟ أم كيف حصلت على بعض السيجار من صديق؟ إنه أمر سخيف".

وواصل "يجب أن أكرس وقتي للأمور التي ستحدد مستقبل إسرائيل وأُقدّر قول الرئيس ترامب الحقيقة".

تأتي مقابلة نتنياهو مع مولان بعد أن كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى هرتسوج طلب فيها العفو عن نتنياهو.

العفو الكامل عن نتنياهو

حثّ ترامب هرتسوج على "العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء عظيمًا وحاسمًا في زمن الحرب – وفق زعمه - ، ويقود إسرائيل الآن إلى عهد السلام، والذي يشمل عملي المستمر مع قادة رئيسيين في الشرق الأوسط لإضافة العديد من الدول الأخرى إلى اتفاقيات إبراهيم التي تُغيّر العالم".

