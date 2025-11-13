قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

اليماحي يثمن دور دول مجلس التعاون في الدفاع عن القضية الفلسطينية

من مشاركة اليماحي في اجتماع برلمانات دول مجلس التعاون
من مشاركة اليماحي في اجتماع برلمانات دول مجلس التعاون
الديب أبوعلي

ثمن محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الدور الرائد الذي تضطلع به دول المجلس في تعزيز العمل العربي المشترك، وصون الأمن القومي العربي، والدفاع عن القضايا العربية العادلة، مشيدًا بالمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، سواء عبر دعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو عبر المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني، أو من خلال دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال كلمة "اليماحي" أمام الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين اليوم الخميس، برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني.

وأكد "اليماحي" أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ورفع صوت الشعب العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أنه على مدار العام الأول من رئاسته للبرلمان العربي، حرصت على تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وفي خدمة مصالح الشعب العربي الكبير.

كما سعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق مع الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، إيمانًا بأن قوة الصوت البرلماني العربي تكمن في انفتاحه، وتفاعله البنّاء مع محيطه الإقليمي والدولي.

وأكد "اليماحي" عزم البرلمان العربي على مواصلة المسيرة نحو ترسيخ علاقاته مع البرلمانات والمجالس العربية، وتوسيع دائرة التعاون البرلماني العربي، بما يعزز من حضور البرلمان العربي الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، موجهًا الشكر لرؤساء البرلمانات بدول مجلس التعاون الخليجي على نصائحهم الصادقة وملاحظاتهم البناءة لمواصلة العمل من أجل تطوير أداء البرلمان العربي وتعزيز دوره في الساحة البرلمانية الإقليمية والدولية.

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية مجلس النواب البحريني مملكة البحرين مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي

