الرئيس الإسرائيلي: تلقيت طلبا رسميا من ترامب بالعفو عن نتنياهو

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوج أنه تلقى طلبا رسميا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنظر في العفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

رد مكتب هرتسوج مؤكدًا احترامه لترامب ودعمه لإسرائيل، لكنه أشار إلى أن العفو يخضع لإجراءات قانونية محددة، وأنه يتعين على أي شخص الرغبة في العفو تقديم طلب رسمي وفقًا للقواعد المعمول بها.

تجدر الإشارة إلى أن العفو في إسرائيل غالبًا ما يتم بعد صدور حكم بالإدانة، وهو ما يعكس استثنائية دعوة ترامب.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً في الاحتلال بعد إرسال رسالة رسمية إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج طالباً فيها بـ “العفو الكامل” عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد. جاءت الرسالة في وقت كان نتنياهو يدلي بشهادته في المحكمة، مما أضفى بعدًا سياسيًا على المبادرة.

في الرسالة، أكد ترامب أن إسرائيل مرت بأوقات صعبة، مشيرًا إلى أن نتنياهو أثبت قوته في الصراع وأهمية قيادته لتحقيق السلام. واعتبر ترامب أن التهم الموجهة لنتنياهو “غير شرعية”، مشيدًا بدوره في “اتفاقيات إبراهيم” وبجهوده ضد إيران، معتبرًا أن العفو عنه سوف يساهم في توحيد إسرائيل بعد نجاحاتها في المنطقة.