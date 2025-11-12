قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
أ ش أ

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/ ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.


وأضافت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,698، منذ بدء العدوان، في حين لايزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، مشيرة إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جثامين 3 شهداء جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 245 شهيدا و627 مصابا، وجرى انتشال 532 جثمانا.


وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع خلال ملاحقتها للعمال بالقرب من دوار الضاحية، اقتحمت بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة وداهمت عدة منازل ومحال تجارية، بالإضافة أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ،اعتدت على شاب بالضرب خلال اقتحمها بلدة السيلة الحارثية. ما أدى إلى إصابته بجروح ورضرض جرى على إثرها نقله بالإسعاف إلى المستشفى. 


وفي السياق، اقتمت قوات الاحتلال فجر اليوم حي الألمانية في مدينة جنين وداهمت منزلاً وفتشته وخربت محتوياته وكانت قوات الاحتلال أوقفت سيارات ومركبات المواطنين الليلة الماضية في شارع حيفا وفتشتها ودققت في هويات ركابها.


وفي ذات السياق، هدمت قوات الاحتلال، اليوم، منزلا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك عقب شروعه بهدمه ذاتياً قبل أيام لتفادي الغرامات المالية الباهظة، ويقع المنزل في منطقة تشهد ضغوطًا مستمرة من قبل سلطات الاحتلال، التي تصدر أوامر هدم بشكل متكرر بحجة البناء بدون ترخيص، في حين يواجه المقدسيون صعوبة بالغة في الحصول على تصاريح للبناء داخل مدينة القدس المحتلة.


كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية، أصحاب منازل وأراضٍ زراعية بالهدم والإخلاء في قرية قلنديا شمال القدس، تمهيدا لإقامة مصنع لحرق النفايات.


بالإضافة لتنفيذ عملية نسف شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مستهدفا مناطق محاذية للخط الفاصل، وسط انفجارات عنيفة دوّت في المنطقة عقب العملية، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء الجنوب. 


وفي السياق، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح اليوم، ثلاث غارات على مناطق شمال شرقي بلدة بيت لاهيا داخل الخط الأصفر شمالي قطاع غزة ومحيط منطقة التعليم في شمال غزة، وسط تحليق مكثف في أجواء المنطقة.


وفي الوقت ذاته، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة في عرض البحر جنوب القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.


وشددت قوات الاحتلال، إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري جنوب شرق طوباس. أمام تنقلات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

