سموحة يواصل الانتصارات في دوري الممتاز (أ) للكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي سموحة فوزًا مستحقًا على فريق الطيران بنتيجة (3-0)، في المباراة التي أقيمت على صالة نادي سموحة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز (أ).

وقدم لاعبو سموحة أداءً قويًا ومميزًا، فرضوا من خلاله سيطرتهم الكاملة على مجريات اللقاء.

ويقود الجهاز الفني للفريق كل من :

• رئيس الجهاز والمدير الفني: كابتن “أحمد سمير”

• مدرب عام: كابتن “حسام شعراوي”

• مدرب: كابتن “محمد شرف”

• محلل تقني: كابتن “أحمد النبوي”

• مخطط أحمال: كابتن “هشام الشيخ”

• علاج طبيعي: دكتور “نادر الغنام”

• أخصائي تأهيل: كابتن “محمد سعيد”

• مسؤول مهمات: “شريف السيد”

الجهاز الإداري:

• المدير الإداري: دكتور “رجب عبد النبي”