وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الصيانة المنتظمة هي أساس نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على شركات صيانة متخصصة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة؛ لضمان جودة العمل واستمراريته.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تمتلك آليات متعددة لإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن أنماط الإسكان الفاخر تُسوق من خلال شركات تسويق مختصة، مع الإشارة إلى وجود عدة مدن واعدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مشروع «حياة كريمة»، أكد الشربيني أن التركيز الحالي ينصَبّ على استكمال المرحلة الأولى بالتمويل المتاح، قبل بدء المرحلة الثانية.

وأشار الوزير إلى موضوع توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، موضحًا أن القانون لا يسمح بذلك، لكنه أضاف أن الوزارة تستوعب بعض الحالات من الناحية الإنسانية؛ لضمان حقوق المواطنين.