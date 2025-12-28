قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سندرلاند يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| فورد توروس 2026 الفيس ليفت .. فحوصات أساسية للعربيات خلال الشتاء
ما وراء الصناديق.. الساعات الأخيرة ترسم ملامح جولة الإعادة
القبض على شخص بحوزته أموالا وبطاقات شخصية للناخبين في سوهاج
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الصيانة المنتظمة هي أساس نجاح أي مشروع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على شركات صيانة متخصصة ملتزمة بتعليمات الشركة القابضة؛ لضمان جودة العمل واستمراريته.

وأضاف وزير الإسكان أن الوزارة تمتلك آليات متعددة لإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن أنماط الإسكان الفاخر تُسوق من خلال شركات تسويق مختصة، مع الإشارة إلى وجود عدة مدن واعدة سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص مشروع «حياة كريمة»، أكد الشربيني أن التركيز الحالي ينصَبّ على استكمال المرحلة الأولى بالتمويل المتاح، قبل بدء المرحلة الثانية.

وأشار الوزير إلى موضوع توصيل المرافق للوحدات المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، موضحًا أن القانون لا يسمح بذلك، لكنه أضاف أن الوزارة تستوعب بعض الحالات من الناحية الإنسانية؛ لضمان حقوق المواطنين.

